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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пьяный мужчина попал в больницу после попытки прыгнуть с моста

В Петербурге пьяный мужчина попал в больницу после попытки прыгнуть с моста

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15
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Википедия
С Пантелеймоновского моста пытался прыгнуть нетрезвый петербуржец

Сегодня около часа ночи в Мариинскую больницу бригада скорой помощью доставила 55-летнего жителя Центрального района Петербурга. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ссадинами лица и с признаками алкогольной интоксикации.

По предварительной информации, накануне поздним вечером около 23 часов 40 минут мужчина пытался прыгнуть с Пантелеймоновского моста с целью суицида.

Автодорожный арочный мост через реку Фонтанку, соединяющий Летний сад и Безымянный остров в Центральном районе Санкт-Петербурга является одним из самых красивых и интересных в архитектурном отношении мостов города. 

Источник: Конкретно.ру
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