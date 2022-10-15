В Петербурге пьяный мужчина попал в больницу после попытки прыгнуть с моста

Сегодня около часа ночи в Мариинскую больницу бригада скорой помощью доставила 55-летнего жителя Центрального района Петербурга. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ссадинами лица и с признаками алкогольной интоксикации.

По предварительной информации, накануне поздним вечером около 23 часов 40 минут мужчина пытался прыгнуть с Пантелеймоновского моста с целью суицида.

Автодорожный арочный мост через реку Фонтанку, соединяющий Летний сад и Безымянный остров в Центральном районе Санкт-Петербурга является одним из самых красивых и интересных в архитектурном отношении мостов города.