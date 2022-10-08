В Петербурге иномарка сбила 7-летнего мальчика

Вчера днем около 13 часов 50 минут возле дома 9 по проспекту Просвещения, в Выборгском районе Петербурга автомобиль "Рено Логан" под управлением 50-летнего мужчины при повороте налево совершил наезд на переходившего проезжую часть 7-летнего первоклассника лицея.

Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами лба и правой скуловой области, ушибом левого колена и левой кисти, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Детскую больницу №2.

По данным АН «Оперативное прикрытие», владельца иномарки в этом году привлекали к ответственности за превышение скорости.