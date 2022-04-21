В Петербурга неизвестные избили 17-летнего подростка

Поздним вечером минувшего вторника в экстренные службы Центрального района Петербурга поступило сообщение, что возле дома 9 по Пушкинской улице сидит мужчина и просит о помощи. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 17-летнего подростка. Его на скорой помощи отправили в Детскую больницу имени Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, химическим ожогом глаз, острым отравлением неизвестным веществом в тяжелом состоянии.

По пути в стационар подросток сказал врачам, что его избили неизвестные.

По данным АН «Оперативное прикрытие», пострадавший состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних и в психоневрологическом диспансере.