ента новостей

14:16
В Петербург не пропустили почти 25 тонн апельсинов
14:13
Театральный этикет от Татьяны Поляковой
13:42
В Петербурге 17-летняя девушка выпала из окна 4-го этажа
13:29
В Мурино задержали гражданина Люксембурга за угрозы взрыва в метро
13:14
В Ленобалсти пенсионерка перевела аферисту 2,4 миллиона рублей
13:10
В Петербурге 3-летний мальчик попал под машину
09:55
Снег сам не исчезает
09:07
Болеть надо официально!
08:11
Безработных стало меньше
18:00
Петербургской школе будет присвоено имя Героя России Геннадия Кичкайло
17:04
Крупный штраф заплатит компания Петербурга за неисполнение предписания Россельхознадзора
16:52
Премьер-министр Финляндии извинилась за то, что не изолировала себя после того, как появились фотографии в ночном клубе
13:06
ООН приостанавливает раздачу продуктов питания в двух городах Эфиопии после грабежей
13:02
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти 4 миллиона
12:56
В Петербурге задержали учителя, развращавшего подростков в школьном кабинете
12:32
В Петербурге полицейские пресекли производство поддельного алкоголя
10:09
Оборот компаний вырос
09:20
Пенсии снова заморозили
09:00
Коммунисты протестуют
21:43
Олаф Шольц назначен новым канцлером Германии
20:39
В Германии зафиксировано самое большое количество ежедневных смертей от COVID-19
20:32
В библиотеке Гоголя открывается выставка, посвященная проблемам экологии
14:17
В Ленобласти отчима заподозрили в насилии над падчерицей
14:07
В Петербурге полицейские провели рейды по этническим кафе
10:00
Грозят новыми санкциями
09:17
Пришли волки
08:29
Опять на поезде в Финляндию
22:51
Байден и Путин провели двухчасовую беседу по Украине
20:11
«Динамо» всерьёз преследует «Зенит» в чемпионате России по футболу
15:05
В Корабелке обсудили вопросы создания национальной сети технологических центров
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге 3-летний мальчик попал под машину

В Петербурге 3-летний мальчик попал под машину

0
61
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Трехлетний малыш попал под машину в Выборгском районе Петербурга.

Вчера утром, около 08 часов 30 минут напротив дома 96 по проспекту Мориса Тореза произошло дорожное происшествие в котором пострадал ребенок. Под колеса автомашины Форд Транзит попал воспитанник детского сада. Мальчик переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода в сопровождении 34-летней матери.

Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами лица, закрытой травмой живота, в состоянии средней степени тяжести, бригадой скорой помощи госпитализирован в Детскую городскую больницу № 19 имени Раухфуса.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район ДТП пострадавший пешеход дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

1-04-2021, 12:00
В Петербурге иномарка сбила 6-летнего мальчика
8-11-2021, 12:08
В Петербурге в ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей
10-04-2018, 10:51
В Выборгском районе ребенок выпал из открытого окна
6-12-2021, 12:25
На севере Петербурга произошло смертельное ДТП
7-08-2021, 10:46
В Колпино пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка
27-09-2021, 12:52
В Приморском районе адвокат на иномарке сбил школьника

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
61
Сегодня, 13:10
В Петербурге 3-летний мальчик попал под машину
0
235
6-12-2021, 12:25
На севере Петербурга произошло смертельное ДТП
0
488
2-12-2021, 11:16
В центре Петербурга мигрант сбил 16-летнюю девушку
0
482
1-12-2021, 09:38
В Ленобласти автомашина с курсантами института войск Росгвардии вылетела в кювет
Наверх