В Петербурге 3-летний мальчик попал под машину

Вчера утром, около 08 часов 30 минут напротив дома 96 по проспекту Мориса Тореза произошло дорожное происшествие в котором пострадал ребенок. Под колеса автомашины Форд Транзит попал воспитанник детского сада. Мальчик переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода в сопровождении 34-летней матери.

Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами лица, закрытой травмой живота, в состоянии средней степени тяжести, бригадой скорой помощи госпитализирован в Детскую городскую больницу № 19 имени Раухфуса.