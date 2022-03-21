В Петербурге пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку

Накануне вечером около 19 часов 33 минут возле дома 14/2 на проспекте Непокоренных, в Калининском районе Петербурга 52-летний неработающий мужчина, управляя автомашиной «Форд Мондео», на регулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на 14-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

На месте происшествия засвидетельствовано состояние алкогольного опьянения у водителя иномарки (показания прибора 0,647 мг/л). В отношении водителя составлен протокол по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ.