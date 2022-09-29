Сегодня около 11 часов 40 минут в Невском районе Петербурга на перекрестке улицы Коллонтай и проспекта Солидарности автомобиль скорой помощи, который ехал на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами столкнулся с автомобилем «Киа».
В результате ДТП фельдшер скорой помощи получил травмы средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.
В Невском районе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Невском районе
Сегодня около 11 часов 40 минут в Невском районе Петербурга на перекрестке улицы Коллонтай и проспекта Солидарности автомобиль скорой помощи, который ехал на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами столкнулся с автомобилем «Киа».
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