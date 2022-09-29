В Невском районе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи

Сегодня около 11 часов 40 минут в Невском районе Петербурга на перекрестке улицы Коллонтай и проспекта Солидарности автомобиль скорой помощи, который ехал на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами столкнулся с автомобилем «Киа».

В результате ДТП фельдшер скорой помощи получил травмы средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.