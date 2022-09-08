В Петербурге автоледи на иномарке сбила 17-летнего пешехода

Вчера вечером около 16 часов 25 минут 41-летняя автоледи, управляя автомобилем «Мерседес», двигаясь от проспекта Просвещения по улице Хошимина, совершая левый поворот на улице Композиторов, совершила наезд на несовершеннолетнего 17-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП подросток в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

Проводится проверка. Подицейские устанавливают все обстоятельста происшествия.