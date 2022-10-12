В Мурино пожилая женщина передала аферистам 13 миллионов рублей

Накануне к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 65-летняяя жительница Мурино, которая рассказала стражам порядка о том, что в конце августа 2022 года ей с различных телефонов звонили незнакомцы. Телефонные собеседники представлялись следователями из Москвы и Якутии, а также сотрудниками банка. Злоумышленники сообщили пожилой женщине, что с ее счетами якобы происходят мошеннические действия и для обеспечения сохранности денежных средств их необходимо снять со своих счетов и перевести на «безопасные счета».

Сбитая с толку пенсионерка обналичила деньги и переводила их на указанные неизвестными счета, а также взяла кредиты в трех банках.

Общая сумма материального ущерба составила 13 000 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).