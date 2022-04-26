В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки почти 11 миллионов рублей

Начиная с 5 апреля сего года неизвестные лица начали названивать 66-летней женщине на её сотовый телефон. Представлялись сотрудниками банков, в которых сотрудница строительной фирмы имеет счета, под предлогом сохранности средств от «мошенников», аферисты убедили ее перевести деньги на «безопасные счета».

В итоге 5 апреля 150 000 рублей ушли через банкомат на Пулковском шоссе на различные телефонные номера, указанные звонившими. 6 апреля женщина обналичила в банке 2,6 миллиона рублей и перевела на различные счета через банкомат на Московском проспекте. 7 апреля преступникам досталось 1,34 миллиона рублей. Еще 170 000 рублей были отправлены преступникам 15 апреля. Более того, с 13 по 20 апреля пенсионерка взяла кредиты в различных банках Петербурга на общую сумму 6 675 000 рублей и перевела через банкоматы мошенникам. В итоге общий ущерб составил 10 935 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).