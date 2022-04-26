ента новостей

14:45
На трассе А-120 в Ленобласти введут реверсивное движение
13:53
В Ленобласти "Шкода" столкнулась со скорой помощью
13:42
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки почти 11 миллионов рублей
13:32
В Петербурге школьница выбросилась в окно 5-го этажа
13:15
Кинофестиваль ISAFF., впервые в Санкт-Петербурге
11:45
Волонтеры Победы Санкт-Петербурга раздадут Георгиевские ленточки
11:35
В Петербурге и Ленобласти сотрудники ДПС провели рейды под названием «Нетрезвый водитель»
10:17
В Ленобласти аферисты выманили у 95-летней пенсионерки 870 тысяч рублей
10:12
Клещи проснулись
09:49
На юге КАД произошло смертельное ДТП
09:26
Выплаты увеличат
09:20
Правительство России перечислит Ленобласти 710 миллионов рублей на строительство двух мостов
09:13
Джонни Депп дал показания по делу о клевете против Эмбер Херд
09:09
В школах появился гимн
00:37
«Зенит» одержал важную победу в Краснодаре: голы забили Сергеев, Малком и Оздоев
19:57
На ВНЕШНЕМ кольце КАД в районе Ленинградской улицы на месяц перекроют две полосы движения
17:13
В РГИСИ объявили имена мастеров набора 2022 года
16:45
Переговоры по продаже Twitter Илону Маску близки к финалу
14:51
В Ленобласти по горячим следам поймали педофила
13:32
В Петербурге задержали подозреваемого в краже
12:26
Тайсон Фьюри обещает уйти из профессионального бокса
11:54
В Ленобласти водитель такси сильно избил мужчину
11:44
Выставка «Наваждение»
10:55
В Ленобласти трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь для проведения техобслуживания
10:43
В Ленобласти мужчина в камуфляже выстрелил в подростка
10:35
Показали старинные машины
10:30
В Ленобласти после пожара в квартире госпитализирован мужчина с отравлением угарным газом
10:07
В Петербурге произошел взрыв на лестнице в жилом доме
09:14
Эммануэль Макрон побеждает на президентских выборах во Франции
08:41
Каким должен быть МРОТ?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки почти 11 миллионов рублей

В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки почти 11 миллионов рублей

0
27
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Почти 11 миллионов рублей выманили мошенники за 15 дней у работающей пенсионерки из Московского района

Начиная с 5 апреля сего года неизвестные лица начали названивать 66-летней женщине на её сотовый телефон. Представлялись сотрудниками банков, в которых сотрудница строительной фирмы имеет счета, под предлогом сохранности средств от «мошенников», аферисты убедили ее перевести деньги на «безопасные счета».

В итоге 5 апреля 150 000 рублей ушли через банкомат на Пулковском шоссе на различные телефонные номера, указанные звонившими. 6 апреля женщина обналичила в банке 2,6 миллиона рублей и перевела на различные счета через банкомат на Московском проспекте. 7 апреля преступникам досталось 1,34 миллиона рублей. Еще 170 000 рублей были отправлены преступникам 15 апреля. Более того, с 13 по 20 апреля пенсионерка взяла кредиты в различных банках Петербурга на общую сумму 6 675 000 рублей и перевела через банкоматы мошенникам. В итоге общий ущерб составил 10 935 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Московский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-05-2021, 10:30
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам более 11 миллионов рублей
9-04-2021, 14:02
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 1,3 миллиона рублей
8-11-2021, 11:31
В Петербурге аферисты выманили у петербургской семьи почти на 5,7 миллиона рублей
6-07-2020, 11:05
В Петербурге пенсионерка отдала перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей
15-04-2022, 10:35
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки почти 3 миллиона рублей
20-05-2020, 14:02
В Петербурге пенсионерка отдала перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
26
Сегодня, 13:53
В Ленобласти "Шкода" столкнулась со скорой помощью
0
61
Сегодня, 09:49
На юге КАД произошло смертельное ДТП
0
164
23-04-2022, 10:48
В Ленобласти иномарка сбила школьника на велосипеде
0
139
22-04-2022, 10:02
В Ленобласти столкнулись две фуры. Один из водителей погиб
Наверх