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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионерка из Мурино перевела аферистам 100 тысяч рублей

Пенсионерка из Мурино перевела аферистам 100 тысяч рублей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Голос лжебезопасницы убедил пенсионерку из Мурино отправить в никуда 100 тысяч рублей

Вчера вечером около 17 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 66-летняя жительница Мурино. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что с 10 часов утра ей стала названивать с различных номеров незнакомая женщина, которая представляоась сотрудницей службы безопасности банка.
Телефонная собеседница сообщила, что якобы на деньги пенсионерки покушаются злоумышленники. В итоге голос в трубке убедил перевести 100 тысяч рублей на продиктованный счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мошенничество пенсионеры
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