Пенсионерка из Мурино перевела аферистам 100 тысяч рублей

Вчера вечером около 17 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 66-летняя жительница Мурино. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что с 10 часов утра ей стала названивать с различных номеров незнакомая женщина, которая представляоась сотрудницей службы безопасности банка.

Телефонная собеседница сообщила, что якобы на деньги пенсионерки покушаются злоумышленники. В итоге голос в трубке убедил перевести 100 тысяч рублей на продиктованный счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).