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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам около 10 миллионов рублей

В Петербурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам около 10 миллионов рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские разыскивают злоумышленников, которые мошенническим путем похитили у пенсионерки около 10 миллионов рублей

Накануне к полицейским Петроградского района Петербурга обратилась 73-летняя женщина с заявлением о том, что в период с 08 сентября до 16 сентября 2022 года ей звонили неизвестные и убеждали ее, что с ее банковскими счетами совершают мошеннические действия, а для предотвращения хищения необходимо перевести их на безопасный счет.

Пенсионерка сняла со своих счетов 9 миллионов 611 тысяч 138 рублей и через различные банкоматы на указанные злоумышленниками счета перевела всю сумму.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские предпринимают все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район мошенничество пенсионеры
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