В Кировске задержали мужчину устроившего поджог в общежитие

Вечером минувшего понедельника около 21 часа 10 минут к полицейским Кировского района Ленинградской обалсти поступило сообщение о пожаре на Магистральной улице в городе Кировск.

От огня частично повреждены пол и стены. Пострадавших нет.

Вчера в городе Кировск был задержан 31-летний мужчина, который совместно с 35-летним мужчиной вошел в помещение общежития, где находясь в коридоре на 1 этаже разлил на пол горючую жидкость, после чего совершил поджог и с места происшествия скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Мужчину задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Приняты меры к розыску и задержанию второго злоумышленника.