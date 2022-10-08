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Питерец.ру » Происшествия » В Кировске задержали мужчину устроившего поджог в общежитие

В Кировске задержали мужчину устроившего поджог в общежитие

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21
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Полиция задержала одного из злоумышленников, устроивших поджог в общежитие в Кировском районе Ленобласти

Вечером минувшего понедельника около 21 часа 10 минут к полицейским Кировского района Ленинградской обалсти поступило сообщение о пожаре на Магистральной улице в городе Кировск.

От огня частично повреждены пол и стены. Пострадавших нет.

Вчера в городе Кировск был задержан 31-летний мужчина, который совместно с 35-летним мужчиной вошел в помещение общежития, где находясь в коридоре на 1 этаже разлил на пол горючую жидкость, после чего совершил поджог и с места происшествия скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Мужчину задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Приняты меры к розыску и задержанию второго злоумышленника.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО пожар поджог
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