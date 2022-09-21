В Ленобалсти задержали мужчину за разбой

Ночью минувшего понедельника около 00 часов 25 минут к полицейским Лодейнопольского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в 23 часа 40 минут из дома 12 по улице Свердлова города Лодейное поле со следами побоев госпитализированы в медицинское учреждение 34-летние мужчина и женщина.

Со слов потерпевших, к ним в квартиру ворвался 27-летний ранее судимый гражданин, выбил входную дверь, избил потерпевших металлическим прутом и похитил мобильный телефон стоимостью 7 тысяч рублей.

Полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на улице Лесной в городе Лодейное поле. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).