В Петербурге задержали мужчину за «налет» на магазин

В минувшую субботу к полицейским Выборгского района Петербурга от 26-летнего продавца магазина на Кантемировской улице, поступило заявление о том, что в 06 часов 50 минут в помещение указанного магазина вошел неизвестный мужчина, который, угрожая ножом заявителю, из открытого кассового аппарата совершил хищение 30 000 рублей, после чего с места происшествия скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Вчера в парадной дома 6 по улице Капитана Воронина в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Выборгского района за совершение данного преступления задержан 31-летний неработающий гражданин одного из сопредельных государств. Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.