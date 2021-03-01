В Ленобласти мужчина устроил стрельбу на автомойке

Минувшим воскресеньем к полицейским Кировского района Ленобласти поступило сообщение от 39-летнего автомойщика о том, что на мойке, расположенной на Железнодорожной улице в г. Кировск, была стрельба.

Прибывшими полицейскими было установлено, что около 4 часов дня на автомойке произошел конфликт между клиентом на автомашине «Шевроле Авео» и работниками. По предварительной информации, причина конфликта - автовладельцу не понравилось обслуживание.

В ходе возникшего конфликта, угрожая предметом, похожим на пистолет, недовольный клиент произвел несколько выстрелов в воздух, после чего с места происшествия скрылся на автомобиле. Спустя несколько часов по месту жительства по подозрению в совершении данного преступления задержан предполагаемый стрелок: 43-летний неработающий петербуржец. У него изъят светошумовой охолощенный пистолет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.