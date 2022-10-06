На трассе возле деревни Келколово столкнулись легковушка и грузовик

Сегодня вечером около 19 часов 45 минут в экстренные службы поступила информация о ДТП на 143-м километре трассы А-120 "Южное полукольцо", возле деревни Келколово в Кировском районе Ленинградской области. Столкнулись легковой автомобиль "Киа" и "Газель", двигавшиеся в попутном направлении.

Как уточнили 47news в ГИБДД, в дорожном происшествии пострадал 68-летний водитель "Киа", его вызволяли из искореженной машины спасатели, а после – передали медикам.

На место происшествия выезжали ПСО города Шлиссельбург и дежурная смена 127-ой пожарной части.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.