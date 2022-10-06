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Питерец.ру » Происшествия » На трассе возле деревни Келколово столкнулись легковушка и грузовик

На трассе возле деревни Келколово столкнулись легковушка и грузовик

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Опубликовал: Anton78
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Водителя зажало в «Киа» после тарана «Газели» у Келколово

Сегодня вечером около 19 часов 45 минут в экстренные службы поступила информация о ДТП на 143-м километре трассы А-120 "Южное полукольцо", возле деревни Келколово в Кировском районе Ленинградской области. Столкнулись легковой автомобиль "Киа" и "Газель", двигавшиеся в попутном направлении. 

Как уточнили 47news в ГИБДД, в дорожном происшествии пострадал 68-летний водитель "Киа", его вызволяли из искореженной машины спасатели, а после – передали медикам. 

На место происшествия выезжали ПСО города Шлиссельбург и дежурная смена 127-ой пожарной части. 

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник: 47News
Все по теме: Кировский район ЛО ДТП
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