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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП пострадали водитель и пассажир

В Ленобласти в ДТП пострадали водитель и пассажир

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21
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
В ДТП под Лугой пострадали водитель и пассажир «Хенде». Их вызволяли из искореженной машины

Сегодня днем автомобили "Хенде" и ГАЗ столкнулись на трассе возле деревни Стрешево, в Лужском районе Ленинградской области. В результате столкновения пострадали 46-летний водитель автомашины "Хенде" и его пассажир-ровесник. Обоих мужчин доставали из искореженного автомобиля спасатели. По предварительной информацции правоохранительных органов, водителя госпитализировали в больницу города Луга.

В ГУ МЧС по Ленобласти уточнили, что на месте происшествия работала дежурная смена 135-ой пожарной части.

Как ранее сообщал 47news, ДТП произошло около 16 часов дня 3 июля на трассе "Луга-Медведь". По предварительным данным, водитель автомобиля "Хенде" выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Лужский район ДТП
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