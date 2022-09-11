В Ленобласти опрокинулся грузовик. Пострадал пассажир грузовика

Сегодня днём около 15 часов дня в экстренные службы поступила информация о дорожном происшествии на 120-м километре трассы Р-21 "Кола", в Волховском районе Ленобласти. Как уточнили 47news в полиции, грузовой "Исузу" съехал в кювет и перевернулся недалеко от Юшково. Судя по опубликованным в соцсетях фото, содержимое кузова вывалелось на траву.

В ДТП пострадал пассажир грузовика. Его госпитализировали.

На место происшествия выезжала дежурная смена ПСО города Новая Ладога. Спасатели отключили аккумуляторную батарею.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.