ента новостей

17:58
В Ленобласти опрокинулся грузовик. Пострадал пассажир грузовика
14:56
Стартовал первый этап конкурса «Народный участковый 2022»
14:54
"Справедливая Россия - За правду": первые жалобы на нарушения в ходе выборов
12:14
В Петербурге пожилая женщина погибла при падении с 9-го этажа
12:07
В Колпино задержан мужчина, которы обманул пенсионерку
11:44
В ДТП в Ленобласти пострадал подросток на мотоцикле
11:36
В ДТП в Ленобласти погиб пожилой петербуржец на мопеде
11:26
Фестиваль для иностранных граждан «Под крылом Петербурга»
11:22
Жители Петербурга призвали КГИОП сохранить ярко-бирюзовый цвет дома Бутурлиной
23:32
Хоккейное «Динамо» только в овертайме одолело «Ростов»
20:06
Северная Корея объявляет себя ядерной державой
20:00
«Ленинский комсомол»: от выборгского «Атланта» до кронштадтского «Моби Дик»
19:57
Петербургские депутаты обсуждают развитие сотрудничества с Кабардино-Балкарией
15:53
Беглов поздравил жителей Мариуполя с 79-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских войск
15:25
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водитель погиб
14:39
Двое пострадали в авариях в Выборгском районе Ленобласти
14:28
В Юнтоловском заказнике обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением
14:26
Беглов демонстрирует позицию противника российской СВО — СМИ
12:45
Перекрытие съезда в посёлок Стеклянный на федеральной трассе А-121 «Сортавала» перенесли на 11 сентября
12:09
В Петербурге иномарка сбила перебегавшего дорогу мужчину с ребенком на руках
12:03
В Сосновом Бору аферисты выманили у пенсионерки два миллиона рублей
11:52
Выставка ««Мифотворчество»»
11:40
В Колпино полицейские поймали телефонного мошенника "на живца"
10:21
Что помогает в самореализации?
09:52
Лось тоже пришел за покупками
09:26
Им грозят банкротства
22:46
Валентин Зыков набрал 3 очка в победном для СКА матче с московским «Динамо»
18:33
Петербургские законодатели встретились с представителями бизнес-сообщества КНР
18:29
Департаментом эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций МО РФ были реализованы все необходимые мероприятия для установки танка - памятника Т-34
18:10
«Лег под инвесторов»: Костров объяснил, чьи интересы обслуживают чиновники из КГИОП
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти опрокинулся грузовик. Пострадал пассажир грузовика

В Ленобласти опрокинулся грузовик. Пострадал пассажир грузовика

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ГУ МЧС
Один человек пострадал в Дтп с опрокинувшимся грузовиком на трассе "Кола" в Волховском районе Ленобласти. 

Сегодня днём около 15 часов дня в экстренные службы поступила информация о дорожном происшествии на 120-м километре трассы Р-21 "Кола", в Волховском районе Ленобласти. Как уточнили 47news в полиции, грузовой "Исузу" съехал в кювет и перевернулся недалеко от Юшково. Судя по опубликованным в соцсетях фото, содержимое кузова вывалелось на траву. 

В ДТП пострадал пассажир грузовика. Его госпитализировали. 

На место происшествия выезжала дежурная смена ПСО города Новая Ладога. Спасатели отключили аккумуляторную батарею. 

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник: 47News
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-05-2022, 15:03
В Ленобласти внедорожник "Мерседес" влетел в стоянку грузовиков
2-05-2022, 15:25
Аэросани с четырьмя мужчинами опрокинулись в Ладожском озере
30-06-2022, 11:06
В Ленобласти иномарка влетела в дерево. Погиб пассажир, водитель в больнице
1-10-2021, 11:28
В Ленобласти на трассе "Кола" автомашина "Лада" угодила под два грузовика
3-07-2022, 21:03
В Ленобласти в ДТП пострадали водитель и пассажир
1-06-2022, 15:16
В Ленобласти байкер скончался после удара о грузовик

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
59
Сегодня, 11:44
В ДТП в Ленобласти пострадал подросток на мотоцикле
0
60
Сегодня, 11:36
В ДТП в Ленобласти погиб пожилой петербуржец на мопеде
0
127
Вчера, 15:25
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водитель погиб
0
130
Вчера, 12:09
В Петербурге иномарка сбила перебегавшего дорогу мужчину с ребенком на руках
Наверх