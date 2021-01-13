В Токсово после пожара нашли обгоревший труп мужчины

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, сегодня, около 01 часа на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Рельефной в Новом Токсово. Горел частный дом. Возгорание было ликвидировано 02:30 ночи дежурными сменами 104 и 94 пожарно-спасательных частей. В тушении участвовали восемь человек, задействовав две единицы техники.

Как рассказали 47news в правоохранительных органах, при разборе завалов в полыхавшем здании найдено сильно обгоревшее тело. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В региональном ГУ МЧС жителям Ленобласти напоминают о мерах предосторожности при использовании электроприборов и правил пожарной безопасности.