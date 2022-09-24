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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Сортавала» иномарка врезалась в эвакуатор, погиб водитель легковушки

На трассе «Сортавала» иномарка врезалась в эвакуатор, погиб водитель легковушки

0
66
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
Легковушка врезалась в эвакуатор на «Сортавале» у Мистолово. Один водитель погиб

Сегодня днем около 14 часов 15 минут в экстренные службы поступило сообщение о дорожном происшествии на 2 километре трассы А-121 "Сортавала", во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительной информации ГИБДД, легковой автомобиль въехал в грузовой эвакуатор, который перевозил аварийный автобус. В результате ДТП погиб водитель легковушки.

Судя по фото, размещенным в сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", поврежденные автомашины заняли две полосы.

Обстоятельства произошедшего ДТП уточняют инспекторы ГИБДД.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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