На трассе «Сортавала» иномарка врезалась в эвакуатор, погиб водитель легковушки

Сегодня днем около 14 часов 15 минут в экстренные службы поступило сообщение о дорожном происшествии на 2 километре трассы А-121 "Сортавала", во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительной информации ГИБДД, легковой автомобиль въехал в грузовой эвакуатор, который перевозил аварийный автобус. В результате ДТП погиб водитель легковушки.

Судя по фото, размещенным в сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", поврежденные автомашины заняли две полосы.

Обстоятельства произошедшего ДТП уточняют инспекторы ГИБДД.