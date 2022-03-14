На КАД у Янино-1 произошло массовое ДТП

Сегодня утром около 10 часов в экстренные службы поступило сообщение о массовом ДТП на 45 километре КАД, неподалеку от съезда в Янино. Поврежденные машины заняли первую и вторую полосы внешнего кольца.

По предварительной информации, вначале столкнулось две легковушки, затем в поврежденные автомашины влетел грузовик "Скания" и ещё три легковушки.

По информации 47news, в результате аварии легкие травмы получил 34-летний водитель легкового "Фольксвагена". Его осмотрела бригада скорой помощи, госпитализация не потребовалась.