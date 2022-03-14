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Питерец.ру » Происшествия » На КАД у Янино-1 произошло массовое ДТП

На КАД у Янино-1 произошло массовое ДТП

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36
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
Пять легковушек и грузовик собрали многокилометровый затор на КАД у Янино-1

Сегодня утром около 10 часов в экстренные службы поступило сообщение о массовом ДТП на 45 километре КАД, неподалеку от съезда в Янино. Поврежденные машины заняли первую и вторую полосы внешнего кольца.

По предварительной информации, вначале столкнулось две легковушки, затем в поврежденные автомашины влетел грузовик "Скания" и ещё три легковушки.  

По информации 47news, в результате аварии легкие травмы получил 34-летний водитель легкового "Фольксвагена". Его осмотрела бригада скорой помощи, госпитализация не потребовалась.

Источник: 47News
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