На трассе "Сортавале" загорелась кабина фургона

Сегодня днем около 13 часов 45 минут в экстренные службы поступило сообщение о горящем автомобиле на втором километре трассы А-121 "Сортавала". Автомашина припаркована в полосе безопасности.

Судя по видео очевидцев, опубликованному в социальных сетях, в огне оказалась кабина автомобиля.

Проезжающие мимо водители сняли, как проезжую часть застилают клубы дыма.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что на место происшествия выезжала дежурная смена 147 пожарной части. Тушили автомобиль 4 человека, задействовав 1 единицу техники.