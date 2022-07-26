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Питерец.ру » Происшествия » На трассе "Сортавале" загорелась кабина фургона

На трассе "Сортавале" загорелась кабина фургона

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45
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Кабина фургона загорелась на трассе во Всеволожском районе Ленобласти

Сегодня днем около 13 часов 45 минут в экстренные службы поступило сообщение о горящем автомобиле на втором километре трассы А-121 "Сортавала". Автомашина припаркована в полосе безопасности. 

Судя по видео очевидцев, опубликованному в социальных сетях, в огне оказалась кабина автомобиля. 

Проезжающие мимо водители сняли, как проезжую часть застилают клубы дыма.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что на место происшествия выезжала дежурная смена 147 пожарной части. Тушили автомобиль 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район пожар автомобиль видео
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