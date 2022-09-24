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Питерец.ру » Происшествия » В Кудрово подростка ударили по голове самокатом

В Кудрово подростка ударили по голове самокатом

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Опубликовал: Anton78
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Конфликт двух подростков на детской площадке закончился для одного реанимацией

Вчера вечером около 21 часа 05 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области из медицинского учреждения поступило сообщение, что возле дома 21 по Европейскому проспекту в городе Кудрово избит ребенок, в тяжелом состоянии госпитализирован во Всеволожскую КМБ в реанимацию.

Установлено, что около 17 часов 45 минут на детской площадке 14-летний подросток, во время внезапной ссоры, самокатом марки «Демо», нанес удар по голове 14-летнему сверстнику, после с места происшествия скрылся.

В дальнейшем скрывшийся подросток задержан и совместно с отцом доставлен в следственные органы для разбирательства.

Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район телесные повреждения подростки
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