В Кудрово подростка ударили по голове самокатом

Вчера вечером около 21 часа 05 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области из медицинского учреждения поступило сообщение, что возле дома 21 по Европейскому проспекту в городе Кудрово избит ребенок, в тяжелом состоянии госпитализирован во Всеволожскую КМБ в реанимацию.

Установлено, что около 17 часов 45 минут на детской площадке 14-летний подросток, во время внезапной ссоры, самокатом марки «Демо», нанес удар по голове 14-летнему сверстнику, после с места происшествия скрылся.

В дальнейшем скрывшийся подросток задержан и совместно с отцом доставлен в следственные органы для разбирательства.

Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.