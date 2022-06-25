В Кудрово подросток погиб, выпав балкона на 22 этаже

Вчера вечером около 16 часов 20 минут возле дома на Областной улице города Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области был обнаружен труп 15-летнего местного жителя. Мальчик упал с общего балкона подъезда на 22-м этаже.

По предварительной информации, около 16 часов подросток вернулся из школы и пошел гулять. Через несколько минут в чате жилого комплекса пришло сообщение от жильцов дома, о том, что подросток упал с высоты.

Несовершеннолетний проживал в отдельной благоустроенной двухкомнатной квартире с родителями и старшей сестрой. Семья на учете не состоит.

Школьник в апреле 2022 проходил лечение на детском отделении психоневрологического диспансера.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).