В Ленобласти мужчина стрелял из обреза в подростка

Вчера поздним вечером около 22 часов 47 минут к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области от гражданки поступило сообщение о том, что в 22 часа 15 минут в деревне Большой остров мужчина выстрелил в сторону ее несовершеннолетнего сына, 2005 года рождения.

Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу и возле дома № 17 в указанной деревне в состоянии алкогольного опьянения задержали 57-летнего гражданина. У него изъят обрез охотничьего ружья.

В результате инцидента пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.