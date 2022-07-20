В Ленобласти 11-летний мальчик выпал с четвертого этажа

Вчера днем около 15 часов к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что возле дома 7 по улице 10-й Пятилетки в поселке Анино лежит ребенок. Прибывшие на место эекстеренные службы установили, что 11-летний мальчик выпал с четвертого этажа дома. От полученных травм подросток скончался.

Устаногвлено, что мальчик рос в полной многодетной семье, на учете в ПДН не состоит.

Обстоятельства трагического происшествия выясняют следователи районного отдела Следстенного комитета Ленобласти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.