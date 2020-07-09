В ДТП в Ленобласти погибли два человека

Вчера днем, в 12:05 на 348 километре трассы «Вологда − Тихвин − Новая Ладога» житель Ивановской области, 1983 года рождения, управляя автомобилем «Рено Премиум 450» с полуприцепом «Коегель S24», совершил столкновение с двигающимися в попутном направлении ВАЗ 21150 под управлением 41-летнего водителя, который совершал разворот без указателя поворота.

В результате ДТП двое пассажиров отечественной легковушки, 19-летний юноша и 54 мужчина от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Водитель ВАЗа госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, еще двое пассажиров «жигулей» −33-летний и 45-летний мужчины − госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).