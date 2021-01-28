Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 27 января вечером около 18.00 на 386 км федеральной дороги А-114 Вологда – Тихвин – Р21 трассы «Кола» в Бокситогорском районе Ленобласти 54-летний гражданин одной из среднеазиатских стран, управляя грузовым тягачом «Мерседес» с полуприцепом, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Рено» со специальной автоцистерной, которым управлял 46-летний житель Пермского края. Водитель грузового «Рено» в результате дорожной аварии погиб.

После этого уже другой грузовой тягач «Мерседес» под управлением 52-летнего жителя Ленобласти врезался в «Рено», а грузовой тягач «ДАФ ХF» под управление 61-летнего жителя Кировской области совершил столкновение с автомобилем «Мерседес». Травмы получили двое водителей большегрузов: один из них госпитализирован в удовлетворительном состоянии, другому оказана помощь на месте.

На период устранения последствий массового ДТП федеральная трасса была перекрыта. В настоящее время по факту массового ДТП проводится проверка.