В Ленобласти "Рено Дастер" с нетрезвым водителем вылетел в кювет, погиб пассажир

Вчера около 12 часов на 240-м километре дороги "Лодейное Поле – Тихвин", в Киришском районе Ленинградской области автомобиль "Рено Дастер" под управлением 50-летнего жителя города Кириши вылетел с проезжей части, съехал в кювет и перевернулся.

От полученных травм на месте дорожного происшествия скончался 51-летний пассажир иномарки. Установлено, что мужчина был зарегистрирован в поселке Пчевжа.

У водителя "Рено" врачи зафиксировали травму головы, с травмами средней тяжести его госпитализировали в лечебное учреждение. По предварительным даным, во время медосвительствования на месте происшествия алкотестер показал присутствие больше 1,2 млг на литр крови в его организме. Для понимания, допустимыми считаются 0,16 миллиграмма. С начала года мужчину привлекали к ответственности за управление автомобилем без прав.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).