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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель

В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель

0
13
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Устанавливаются обстоятельства смертельной аварии на федеральной трассе в Тихвинском районе Ленобласти

Вчера около 12 часов на трассе "Вологда - Новая Ладога" автомобиль "Форд Фокус" совершил столкновение с автомашиной "Рено Дастер", выезжавший со второстепенной дороги из деревни Овино, в Тихвинском районе Ленинградской области. В результате произошедшей дорожной аварии на месте погиб 74-летний водитель автомбиля "Рено Дастер". Установлено, что он проживал в Петербурге. За рулем "Фокуса" находилачь 25-летняя петербурженка. Она госпитализирована с переломом голени и ушибами.

Как сообщили 47news в полиции, "Рено" не предоставило преимущество "Фокусу", который двигался по главной дороге.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район ДТП
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