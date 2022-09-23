В Ленобласти полиция накрыла нарколабораторию

В минувшую среду в доме в деревне Рынделево, Тосненского района Ленинградской области полицейские при поддержке спецназа задержали 36-летнего жителя Петербурга и 26-летнего гражданина Узбекистана. В ходе проведения обыска, было обнаружено около килограмма синтетического наркотика, а также оборудование и прекурсоры для его производства. Петербуржца подозревают в организации нарколаборатории.

Зашли полицейские и в дом в садоводстве рядом с городом Павловск. Там была задержана 42-летняя местная жительница и 44-летний мужчина. По данным полиции, они также участвовали в производстве наркотиков. В доме обнаружено 200 граммов "синтетики".

По данным правоохранителей, предполагаемый организатор ранее привлекался за наркотики и умышленное уничтожение имущества. В обоих случаях, он по решению суда он проходил принудительное психиатрическое лечение.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере).

Все четверо помещены в следственный изолятор.