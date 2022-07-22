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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержан организатор подпольной наркофабрики

В Ленобласти задержан организатор подпольной наркофабрики

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37
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
В Волосовском районе Ленинградской области задержан организатор подпольной лаборатории

Вчера полицейские Волосовского района Ленинградской области возбудили уголовное дело о покушении на незаконное производство, хранение и сбыт особо крупной партии наркотиков. Это произошло после задержания оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков в деревне Сосницы 35-летнего жителя Петербурга.

В ходе проведения обысков в доме, бане и гараже на улице Мельничной в деревне Сосницы была обнаружена подпольная нарколаборатория. Больше 500 граммов синтетических наркотиков хранились в черном пластиковом ведре и паре емкостей с крышками. Рядом хранились 23 канистры с четырьмя сотнями литров реактивов, колбы, вакуумный насос, электронные весы, маски и перчатки.

По предварительным данным полиции, в ноябре прошлого года петербуржец устроился "химиком" в один из магазинов даркнета и организовал подпольное производство полного цикла в Сосницах. За один килограмм запретного от дилеров получал около 60 тысяч рублей.

Подозреваемого на двое суток поместили в изолятор. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волосовский район наркотики
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