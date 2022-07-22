В Ленобласти задержан организатор подпольной наркофабрики

Вчера полицейские Волосовского района Ленинградской области возбудили уголовное дело о покушении на незаконное производство, хранение и сбыт особо крупной партии наркотиков. Это произошло после задержания оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков в деревне Сосницы 35-летнего жителя Петербурга.

В ходе проведения обысков в доме, бане и гараже на улице Мельничной в деревне Сосницы была обнаружена подпольная нарколаборатория. Больше 500 граммов синтетических наркотиков хранились в черном пластиковом ведре и паре емкостей с крышками. Рядом хранились 23 канистры с четырьмя сотнями литров реактивов, колбы, вакуумный насос, электронные весы, маски и перчатки.

По предварительным данным полиции, в ноябре прошлого года петербуржец устроился "химиком" в один из магазинов даркнета и организовал подпольное производство полного цикла в Сосницах. За один килограмм запретного от дилеров получал около 60 тысяч рублей.

Подозреваемого на двое суток поместили в изолятор. Решается вопрос об избрании меры пресечения.