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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские ликвидировали нарколабораторию

В Ленобласти полицейские ликвидировали нарколабораторию

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
В Ленинградской области сотрудники полиции ликвидировали крупную нарколабораторию

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в производстве и сбыте наркотического средства метамфетамина задержали 54-летнего неработающего жителя Тосненского района.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в Лисинском сельском поселении в частном доме, хозяйственной постройке и на земельном участке обнаружено несколько пакетов с наркотическим средством метамфетамином общей массой около 59 килограммов, а также химическое оборудование. Изъяты три карабина и несколько десятков патронов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения оружия.

По оперативным данным, указанный гражданин занимался изготовлением и продажей синтетических наркотиков оптовыми партиями, передавая свой товар клиентам из рук в руки. Устанавливаются каналы поставки наркотиков и все факты противоправной деятельности указанного гражданина, а также его возможных соучастников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Главным следственным управлением ГУ МВД России г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью пятой статьи 228.1 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район наркотики
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