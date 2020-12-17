В Ленобласти полицейские ликвидировали нарколабораторию

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в производстве и сбыте наркотического средства метамфетамина задержали 54-летнего неработающего жителя Тосненского района.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в Лисинском сельском поселении в частном доме, хозяйственной постройке и на земельном участке обнаружено несколько пакетов с наркотическим средством метамфетамином общей массой около 59 килограммов, а также химическое оборудование. Изъяты три карабина и несколько десятков патронов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения оружия.

По оперативным данным, указанный гражданин занимался изготовлением и продажей синтетических наркотиков оптовыми партиями, передавая свой товар клиентам из рук в руки. Устанавливаются каналы поставки наркотиков и все факты противоправной деятельности указанного гражданина, а также его возможных соучастников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Главным следственным управлением ГУ МВД России г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью пятой статьи 228.1 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.