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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге 10-летний подростк выпал из окна пятого этажа

В Петербурге 10-летний подростк выпал из окна пятого этажа

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Опубликовал: Anton78
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В Приморском районе проблемный ребенок поулчил тяжелые травм при падении с высоты.

Вчера днем около 15 часов 10-летнего подростка обнаружили под окнами дома на проспекте Испытателей. Мальчик выпал из окна пятого этажа. Пострадавшего доставили в детскую больницу с множественными травмами и переломами, в крайне тяжелом состоянии.

Мальчик учится в 4 классе коррекционной школы для детей с задержкой развития. Со слов матери, он ушел в свою комнату, а после к ней пришли полицейские и сообщили о падении сына.

Семья полная, на учете не состоит. По данным АН «Оперативное прикрытие», 34-летний отец, продавец в алкомаркете, ранее дважды судим по «наркотической» статье, освободился в 2018 году. В квартире обнаружили и изъяли три полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета.

Источник: Конкретно.ру
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