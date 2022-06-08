В Петербурге годовалый малыш выпал из окна третьего этажа

Вчера вечером около 16 часов 30 минут от дома на улице Севастьянова скорая доставила мальчика в Детскую больницу №% имени Филатова с кататравмой, открытой черепно-мозговой травмой, переломом лодыжки, отеком головного мозга тяжелой степени, закрытой травмой живота, и в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Как пояснила 23-летняя мать, она мыла окна. Ребенок, воспользовавшись невнимательностью матери, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

Семья полная, благополучная, на учёте не состоит. Отец работает в пожарной охране.