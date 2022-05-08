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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти 2-летний малыш выпал с 4-го этажа

В Ленобласти 2-летний малыш выпал с 4-го этажа

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Опубликовал: Вадик Котов
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Мальчик из многодетной семьи госпитализирован в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга, переломами костей основания черепа и ключицы.

Вчера днем около 15 часов 10 минут в Подпорожскую межрайонную больницу поступил 2-летний ребенок в тяжелом состоянии, выпавший из окна 4-го этажа в поселке Вознесенье.

По информации АН «Оперативное прикрытие», у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей основания черепа, ушиб спинного мозга, закрытый перелом левой ключицы, множественные ушибы лица и нижних конечностей. 

Со слов матери, ребенок по недосмотру выпал из открытого окна своей квартиры, расположенной на 4 этаже дома 8 на Молодежной улице.

Семья неблагополучная, состоит на учете в ОДН. Мать не работает, ее сожитель – рыбовод. Кроме малыша, в семье еще двое детей – мальчик, ученик 3 класса и девочка,  ученица 6 класса.  Оба малолетних проживают в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья».

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Подпорожский район падение с высоты дети
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