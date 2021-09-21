В Ленобласти подросток выпал с 5-го этажа

Накануне днем, около 15 часов 10 минут в экстренные службы Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о падении подростка с 5-го этажа на улице Красных Военлетов.

Прибывшими на место происшествия сотрудники полиции установили, что 15-летний первокурсник петербургского учебного заведения, находясь в своей комнате, трехкомнатной квартиры на 5-м этаже 9-этажного дома, во время игры, при неустановленных обстоятельствах, выпал из окна.

Подростока доставили в Гатчинскую больницу с сочетанными травмами, в тяжелом состоянии. Семья полная, благополучная, трое детей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).