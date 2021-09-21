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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти подросток выпал с 5-го этажа

В Ленобласти подросток выпал с 5-го этажа

0
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Опубликовал: Anton78
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Telegram
В Гатчине подросток выпал с 5-го этажа во время таинственной «игры»

Накануне днем, около 15 часов 10 минут в экстренные службы Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о падении подростка с 5-го этажа на улице Красных Военлетов.

Прибывшими на место происшествия сотрудники полиции установили, что 15-летний первокурсник петербургского учебного заведения, находясь в своей комнате, трехкомнатной квартиры на 5-м этаже 9-этажного дома, во время игры, при неустановленных обстоятельствах, выпал из окна.

Подростока доставили в Гатчинскую больницу с сочетанными травмами, в тяжелом состоянии. Семья полная, благополучная, трое детей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район падение с высоты
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