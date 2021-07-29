В Колпино из окна квартиры выпал двухлетний мальчик

Вчера около полудня в детскую городскую больницу № 22 был доставлен в тяжелом состоянии 2-летний малыш. Мальчик по недосмотру матери выпал из открытого окна 3-го этажа своей квартиры. Медики диагностировали у ребенка ушиб легкого, закрытая черепно-мозговая травма, перелом грудных 2-6 позвонков, а также множественные ссадины.

Семья полная, на учете в ПДН не состоит, родители 1984 года рождения официально не трудоустроены.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.