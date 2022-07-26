В Ленобласти хетчбек наехал на разделительное ограждение и перевернулся

Сегодня вечером около 16 часов на 69-м километре трассы "Скандинавия", возле поселка Огоньки, в выборгском районе Ленинградской области хетчбек наехал на разделительное ограждение и перевернулся.

Как рассказали 47news дорожные полицейские, за рулем автомобиля "Рено Сандеро Степвей" сидел 73-летний водитель. С тяжелыми травмами его доставили в лечебное учреждение.

По предварительным данным, пожилой мужчина внезапно почувствовал себя плохо за рулем. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.