В Ленобласти столкнулись две фуры. Один из водителей погиб

Вчера вечером около 20 часов на 56 км трассы "Скандинавия" возле посёлка Кондратьево, в Выборгском районе Ленобласти произошло ДТП с двумя фурами. Один из автомобилей вылетел в кювет, второй перевернулся на дороге.

Проезжую часть засыпало щебнем, выпавшим из кузова. Две полосы на участке перекрыты, по третьей осуществлялось движение транспорта.

По предварительной информации правоохранительных органов, в результате дорожной аварии скончался один человек. Ещё один получил травмы.

На месте ДТП работали представители подрядной организации, обслуживающей дорогу.