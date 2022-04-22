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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись две фуры. Один из водителей погиб

В Ленобласти столкнулись две фуры. Один из водителей погиб

0
28
Опубликовал: Anton78
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Фото:
47News
Два грузовых автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Выборгском районе Ленобласти

Вчера вечером около 20 часов на 56 км трассы "Скандинавия" возле посёлка Кондратьево, в Выборгском районе Ленобласти произошло ДТП с двумя фурами. Один из автомобилей вылетел в кювет, второй перевернулся на дороге.

Проезжую часть засыпало щебнем, выпавшим из кузова. Две полосы на участке перекрыты, по третьей осуществлялось движение транспорта.

По предварительной информации правоохранительных органов, в результате дорожной аварии скончался один человек. Ещё один получил травмы.

На месте ДТП работали представители подрядной организации, обслуживающей дорогу.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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