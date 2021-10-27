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Питерец.ру » Происшествия » На ЗСД столкнулись иномарка с грузовиком

На ЗСД столкнулись иномарка с грузовиком

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Опубликовал: Anton78
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После ДТП на ЗСД в Кировском районе Петербурга помощь врачей потребовалась водителю из Ленобласти и несовершеннолетнему пассажиру

Накануне ранним утром, около 8 часов 46 минут на 36 километре Западного скоростного диаметра автомобиль "Киа Рио" под управлением 34-летнего мигранта из Киргизии при перестроении у съезда на Благодатную улицу столкнулся с грузовиком "Вольво", за рулем которого сидел 38-летний житель Янино.

В результате ДТП в больницу с тяжелыми травмами увезли водителя "Киа". Известно, что он приехал в Россию две недели назад на заработки и жил в доме в поселке Яркое Приозерского района. Помощь врачей потребовалась 17-летнему пассажиру иномарки. С тяжелыми травмами головы его увезли в одну из городских детских больниц.

Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.

Источник: 47News
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