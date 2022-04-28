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Питерец.ру » Происшествия » На КАД Фура с краской пробила ограждения

На КАД Фура с краской пробила ограждения

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44
Опубликовал: Anton78
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Перевернувшийся прицеп с банками краски тормозит водителей на границе Петербурга и Ломоносовского района Ленобласти

Сегодня утром около 11 часов на 78 километре КАД фура с краской пробила ограждения и завалилась на бок. По предварительным данным, грузовик, двигавшийся по внешнему кольцу, наехал на барьерное ограждение. В результате прицеп вылетел на внутреннее кольцо и перевернулся.

"На данный момент заняты четвертая полоса внешнего кольца, третья и четвертая полосы внутреннего кольца. Груз частично рассыпался по проезжей части. Затор - по два километра в оба направления", - говорится в соообщении ФКУ "Упрдор "Северо-Запад".

Предварительно, в ДТП пострадал водитель. С черепно-мозговой и переломом конечности его госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники компании-подрядчика, скорой помощи, добавили в ФКУ "Упрдор "Северо-Запад". Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.

Источник: 47News
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