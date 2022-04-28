На КАД Фура с краской пробила ограждения

Сегодня утром около 11 часов на 78 километре КАД фура с краской пробила ограждения и завалилась на бок. По предварительным данным, грузовик, двигавшийся по внешнему кольцу, наехал на барьерное ограждение. В результате прицеп вылетел на внутреннее кольцо и перевернулся.

"На данный момент заняты четвертая полоса внешнего кольца, третья и четвертая полосы внутреннего кольца. Груз частично рассыпался по проезжей части. Затор - по два километра в оба направления", - говорится в соообщении ФКУ "Упрдор "Северо-Запад".

Предварительно, в ДТП пострадал водитель. С черепно-мозговой и переломом конечности его госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники компании-подрядчика, скорой помощи, добавили в ФКУ "Упрдор "Северо-Запад". Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.