В Петербурге у мужчины отобрали электрогитару и три серебряных кольца

В минувший четверг к полицейским Красносельского района Петербурга обратился житель города Кемерово, 1989 года рождения, с заявлением о том, что 12 июля 2022 года около 16 часов 00 минут двое неизвестных, позвонив, ворвались к нему в квартиру дома 1/1 по Петергофскому шоссе где, избив его, похитили у него электрогитару, три серебряных кольца, после чего с места скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области в квартире дома 4/2 по улице Венской, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Красносельского района за совершение данного преступления задержали двоих приезжих из южного региона неработающих граждан, 23 и 25 лет. Обоих злоумышленников задержали на основании статьи 91 УПК РФ.