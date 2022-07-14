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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали афериста обманувшего пенсионера

В Петербурге задержали афериста обманувшего пенсионера

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские раскрыли мошенничество в Красносельском районе Петербурга

30 июня к полицейским Красносельского района Петербурга обратился пенсионер, 1954 года рождения, с заявлением о том, что днем ранее неизвестный, под предлогом продажи полиса ОСАГО и КАСКО, убедил потерпевшего передать ему 33 тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера около 10 часов 20 минут возле дома № 73 по Пулковскому шоссе в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска за совершение данного преступления задержан 19-летний неработающий гражданин.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район мошенничество пенсионеры
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