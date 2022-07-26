В центре Петербурга задержали двоих подозреваемых в разбое

В минувшую субботу к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратился мужчина, который сообщил стражам порядка о том, что вечером к нему в квартиру дома 28 по 5-й Красноармейской улице ворвались двое неизвестных и, выстрелив в него из пневматического пистолета, отобрали телефон.

На месте происшествия полицейские «по горячим следам» за совершение данного преступления задержали один из нападавших. Им оказался житель Свердловской области, 1985 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

Вчера около 11 часов 00 минут возле дома 49 по Московскому проспекту в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Адмиралтейского района за совершение данного преступления задержан ранее неоднократно судимый гражданин, 1998 года рождения. Обоих злоумышленников задержали на основании статьи 91 УПК РФ.