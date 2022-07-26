ента новостей

13:06
Купить QR-билет для проезда в общественном транспорте Петербурга можно через Telegram-бот
12:00
В Тихвине в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка иномарки
11:53
В Ленобласти после выстрела в шлем мотоциклиста возбуждено уголовное дело
11:48
В Петербурге в ДТП пострадала 3-летняя девочка
11:43
В Петербурге у мужчины отобрали электрогитару и три серебряных кольца
11:36
В центре Петербурга задержали двоих подозреваемых в разбое
11:30
В центре Петербурга у женщины под угрозой ножа отобрали деньги и телефон
11:23
В Петербурге мужчина похитил на Сенном рынке коробку с очками
11:18
В Петербурге произошла драка с применением биты и ножа
11:01
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение
10:59
У пенсионер из Ленобласти похитили деньги с банковской карты
10:50
В Гатчине пенсионерка отдала аферистам 180 тысяч рублей
10:18
В Колпинском районе мотоциклист врезался в микроавтобус. Байкер и его пассажирка скончались
09:53
Эммануэль Макрон прибыл в Камерун в рамках первого этапа турне по Африке
09:37
Где больше тратят на кольцо?
09:31
В Ленобласти микроавтобус сбил двоих на скутере, погиб пассажир
09:21
Вертолеты армии США провели первые с 2019 года учения с боевой стрельбой в Южной Корее
09:11
Эксперты считают, что реакция Китая на потенциальный визит Пелоси в Тайвань может быть «беспрецедентной», но военный конфликт маловероятен
09:04
Саблинский лесопарк улучшают
09:02
Чем полезна малина
19:38
В Петербурге тушили пожар в здании бывшего Водоканалстроя
19:23
В Петербурге в течении недели чиновники прикрыли деятельность 29 нелегальных торговых точек
19:17
Музыкальный фестиваль «Дым над водой. Oт классики до рока»
16:59
В Репино мотоциклист на пешеходном переходе сбил двоих пешеходов
16:24
В Колпино пациент больницы нанес ножевые ранения соседям по палате
15:43
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке моторной яхты и судна ВМФ
14:01
В Петербурге поезд насмерть сбил пенсионерку
13:46
В Ленобласти мусоровоз завалился на обочину повредив барьерное ограждение
13:24
В Ленобласти под колеса товарняка попал 47-летний мужчина
11:15
«Газовые игры» продолжаются
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге произошла драка с применением биты и ножа

В Петербурге произошла драка с применением биты и ножа

0
46
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
По факту ночного конфликта на улице Долгоозерной возбуждено уголовное дело

Вчера ранним утром около 05 часов к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение о том, что во дворе дома 23 по улице Долгоозерная происходит драка с применением биты и ножа.

Прибывшим на место нарядом полиции были задержаны пятеро молодых людей, от 18 до 23 лет.

Сотрудники полиции установили, что после внезапно возникшего конфликта, в котором гражданин, 1983 года рождения, подойдя к компании с битой и ножом, ударил ножом одного из присутствующих, после чего выкинув биту и нож стал убегать. Далее, один из присутствующих подобрав биту, догнал нападавшего и ударил по голове и телу, после чего битой был поврежден автомобиль напавшего.

Всех участников конфликта доставили в отдел полиции, в отношении них составлены административные протоколы.

Спровоцировавший драку гражданин, 1983 года рождения, доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-05-2022, 16:19
В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе на улице Карпинского
17-09-2019, 10:35
В Петербурге студент колледжа ударил ножом однокурсника
14-06-2022, 14:48
В Петербурге задержали троих подозреваемых в разбойном нападении
25-11-2019, 13:56
В Петербурге таксиста ударили ножом
11-07-2022, 14:44
В Петербурге адержали мужчину, нанесшего ножевое ранение оппоненту в ходе конфликта из-за парковочного места
9-06-2022, 16:40
В Петербурге адержаны подозреваемые в причинении тяжкого вреда здоровью

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
88
Сегодня, 12:00
В Тихвине в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка иномарки
0
57
Сегодня, 11:48
В Петербурге в ДТП пострадала 3-летняя девочка
0
72
Сегодня, 10:18
В Колпинском районе мотоциклист врезался в микроавтобус. Байкер и его пассажирка скончались
0
72
Сегодня, 09:31
В Ленобласти микроавтобус сбил двоих на скутере, погиб пассажир
Наверх