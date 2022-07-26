В Петербурге произошла драка с применением биты и ножа

Вчера ранним утром около 05 часов к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение о том, что во дворе дома 23 по улице Долгоозерная происходит драка с применением биты и ножа.

Прибывшим на место нарядом полиции были задержаны пятеро молодых людей, от 18 до 23 лет.

Сотрудники полиции установили, что после внезапно возникшего конфликта, в котором гражданин, 1983 года рождения, подойдя к компании с битой и ножом, ударил ножом одного из присутствующих, после чего выкинув биту и нож стал убегать. Далее, один из присутствующих подобрав биту, догнал нападавшего и ударил по голове и телу, после чего битой был поврежден автомобиль напавшего.

Всех участников конфликта доставили в отдел полиции, в отношении них составлены административные протоколы.

Спровоцировавший драку гражданин, 1983 года рождения, доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).