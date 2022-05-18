В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе на улице Карпинского

Вечером минувшего понедельника в 21 часво 47 минут к полицейским поступило сообщение о том, что у дома 34 по ул. Карпинского драка и стрельба на улице. В результате выезда наряда полиции установлено, что с места происшествия нарядом скорой медицинской помощи госпитализирован мужчина.

В тот же вечер в отдел полиции Калининского района из городского травмпункта поступила телефонограмма о том, что 16.05.2022 в 22:10 от дома 38 по ул. Карпинского доставлен мужчина, 1980 года рождения, который с химическим ожогом роговицы госпитализирован в больницу.

17 мая 2022 года в 12:30 у дома 28 по ул. Карпинского сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина, 1983 года рождения, который в ходе внезапно возникшего конфликта выстрелил из аэрозольного устройства «Пионер» в область лица потерпевшему. Также 17 мая 2022 года, возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.