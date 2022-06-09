В Петербурге адержаны подозреваемые в причинении тяжкого вреда здоровью

Вчера утором около 11 часов 30 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение, о том, что в квартире дома 20 корпус 8 по Лесному проспекту обнаружен труп 56-летнего хозяина с ножевым ранением.

На месте происшествия сотрудники полиции задержали двоих знакомых погибшего, ранее судимых граждан, 1976 и 1971 годов рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Более старший мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.