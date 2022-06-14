В Петербурге задержали троих подозреваемых в разбойном нападении

Вчера вечером около 21 часа 40 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 37-летнего мужчины о том, что у дома 46 по проспекту Королева неизвестный выстрелил в него из травматического пистолета. Спустя четыре минуты, прибывшие на место происшествия полицейские, установили, что у подъезда, указанного дома заявителем, произошла обоюдная драка. В ходе конфликта неизвестный выстрелил из травматического пистолета в грудь потерпевшему, после чего раненый был доставлен в медицинское учреждение. В этот же день, около 22 часов 25 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления в квартире дома 46 по проспекту Королева задержаны и доставлены в отдел полиции трое неработающих мужчин в возрасте 47-и, 28-и, 35-лет.

В ходе личного досмотра у 35-летнего мужчины обнаружена и изъята кобура, в которой находился травматический пистолет «Оса», а так же 6 патронов, 2 стрелянные гильзы. Изъятое принадлежит одному из задержанных- 47-летнему злоумышленнику, который пояснил, что в ходе внезапно возникшего конфликта с потерпевшим произвел 2 выстрела в его сторону.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.