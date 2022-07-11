В Петербурге адержали мужчину, нанесшего ножевое ранение оппоненту в ходе конфликта из-за парковочного места

Вчера вечером около 17 часов 00 минут к полицейским Московского района Петербурга от очевидца поступило сообщение о том, что возле дома №3 по улице Пулковской неизвестный ударил ножом мужчину и скрылся на автомобиле «Хундай Солярис». Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу и обнаружили 35-летнего гражданина одного из азиатских государств с телесными повреждениями, который был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В результате введенного плана «Перехват» в 17.40 у дома №58 по улице Космонавтов указанный автомобиль под управлением 40-летнего гражданина среднеазиатского государства был остановлен. Задержанный пояснил, что конфликт с потерпевшим возник из-за парковки.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.